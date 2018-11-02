В Челябинске водители автобусов объявили забастовку

Фото с сайта cheladmin.ru

Утром в пятницу, 2 ноября, челябинские муниципальные автобусы не вышли на линию.

Причиной стала забастовка водителей. По предварительным данным, сотрудники ООО «Общественный городской транспорт» требуют выплаты заработной платы. Задержки наблюдаются с августа 2018 года. Некоторые горожане из-за отсутствия на линиях автобусов сегодня опоздали на работу и пожаловались на действия транспортников в соцсетях.

В сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» написали, что в 9:10 машины начали выходить в рейсы. По данным сервиса «Яндекс.Транспорт», с северо-запада движение начали автобусы маршрутов №64 и №31.

Фото с сайта cheladmin.ru



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