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В Челябинске водители автобусов объявили забастовку
02.11.2018 г. 08:27
Фото с сайта cheladmin.ru
Утром в пятницу, 2 ноября, челябинские муниципальные автобусы не вышли на линию.
Причиной стала забастовка водителей. По предварительным данным, сотрудники ООО «Общественный городской транспорт» требуют выплаты заработной платы. Задержки наблюдаются с августа 2018 года. Некоторые горожане из-за отсутствия на линиях автобусов сегодня опоздали на работу и пожаловались на действия транспортников в соцсетях.
В сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» написали, что в 9:10 машины начали выходить в рейсы. По данным сервиса «Яндекс.Транспорт», с северо-запада движение начали автобусы маршрутов №64 и №31.
Фото с сайта cheladmin.ru
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