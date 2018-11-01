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На двух южноуральских птицефабриках начались проверки после жалоб челябинцев на запах навоза
01.11.2018 г. 15:55
Силовики проводят проверки в компаниях «Чебаркульская птицефабрика» и «Птицефабрика Челябинская».
Проверки на птицефабриках начались после жалоб челябинцев на запах навоза. Зловоние в городе установилось 24 октября и продлилось несколько дней. На неприятный запах пожаловались более 150 челябинцев.
«Источником запаха стал куриный помет, который «Птицефабрика Челябинская» разместила на полях южнее города. Удобрение, в основе которого куриный помет, было размещено на земле в плюсовую температуру, хотя должно быть внесено уже при отрицательной температуре, как раз чтобы не было запаха», — сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах.
Кроме того, удобрение не присыпали грунтом. Проверку на прицефабрике проводит Росприроднадзор.
Также силовики проверяют «Чебаркульскую птицефабрику». Предприятие уличили в сбросе помета в водоем в Чебаркульском районе. За это Росприроднадзор уже оштрафовал птицефабрику на 2 млн рублей, но нарушение продолжается.
Фото с сайта 53news.ru
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