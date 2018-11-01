Денис Мацуев поздравил южноуральцев с появлением в Челябинске симфонического оркестра

Фото с сайта gubernator74.ru

В январе 2019 года в Челябинской филармонии появится собственный симфонический оркестр.

Народный артист России Денис Мацуев курировал вопрос создания симфонического коллектива на Южном Урале. В 2018 году на фестивале «Денис Мацуев представляет» пианист заявил, что Челябинск стал последним в России миллионником, не имеющим собственного симфонического оркестра. Решение создать его принял губернатор Борис Дубровский. Денис Мацуев поздравил южноуральцев с этим событием в соцсетях.

«Наличие в регионе собственного симфонического оркестра поднимает культурную и вкусовую планку на новую высоту. Меломаны, которых в Челябинской области огромное количество, будут теперь иметь возможность слушать шедевры симфонической музыки в исполнении своего оркестра», — написал пианист.

Коллектив создается на базе филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова. Свою деятельность он начнет в январе 2019 года. Денис Мацуев заявил, что намерен выступить с новым оркестром в Челябинске весной.

Фото с сайта gubernator74.ru

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