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На Южном Урале детям по дороге в садик приходится ползать под стоящими поездами
01.11.2018 г. 15:20
Следователи начали проверку на железной дороге в поселке Гумбейка в Агаповском районе.
Там единственный путь в детский сад пролегает через рельсы, на которых стоят товарные поезда. Переход в том месте не оборудован. Родители с детьми, которым затруднительно подолгу обходить километровые составы, вынуждены лезть под вагонами, подвергая себя опасности.
Ситуация попала в поле зрения правоохранительных органов. В Уральском следственном управлении на транспорте рассказали, что по данному факту начата проверка.
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