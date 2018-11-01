На Южном Урале детям по дороге в садик приходится ползать под стоящими поездами

Следователи начали проверку на железной дороге в поселке Гумбейка в Агаповском районе.

Там единственный путь в детский сад пролегает через рельсы, на которых стоят товарные поезда. Переход в том месте не оборудован. Родители с детьми, которым затруднительно подолгу обходить километровые составы, вынуждены лезть под вагонами, подвергая себя опасности.

Ситуация попала в поле зрения правоохранительных органов. В Уральском следственном управлении на транспорте рассказали, что по данному факту начата проверка.

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