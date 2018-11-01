На благоустройство индустриального парка «Малая Сосновка» направят 160 млн рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

На строительство сетей водоснабжения в технопарке «Малая Сосновка» в течение двух лет направят 160 млн рублей.

Проект парка индустриальных инноваций предполагает появление около 15 производств на участке площадью 168 гектаров. На деньги из областного бюджета построена дорога от трассы М5 до восточной части поселка Малая Сосновка, подведен газ.

«Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации. И уже сейчас сформировался приличный список фактических и потенциальных резидентов», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

По мнению главы региона, развитая инфраструктура в парке ускорит процесс «заселения» резидентов. Чтобы увеличить привлекательность проекта, Борис Дубровский распорядился направить на строительство сетей водоснабжения 160 млн рублей.

Сейчас в Челябинской области действуют два частных индустриальных парка — «Станкомаш» и «ММК–Индустриальный парк». Прорабатывается вопрос открытия парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский».

Фото с сайта gubernator74.ru

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