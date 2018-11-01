В правительстве Челябинской области появилась должность вице-губернатора-министра

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский изменил штатную структуру аппарата губернатора и правительства области.

В аппарате появилась новая должность «заместитель губернатора-министр». Соответствующее распоряжение глава региона подписал в четверг, 1 ноября. Предполагается, что один из заместителей одновременно будет возглавлять министерство.

По сообщениям СМИ, пост вице-губернатора-министра займет действующий замглавы региона Олег Климов. По другой версии, эта должность предназначена министру финансов Андрею Пшеницыну, который в иерархии областного правительства подчиняется напрямую губернатору, минуя его заместителей. В этом случае регион вернется к практике более чем десятилетней давности, когда глава финансового ведомства был одновременно сам вице-губернатором.

Фото с сайта gubernator74.ru

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