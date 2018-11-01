Офицеру из Елани дали условный срок за смерть 18-летнего срочника из Челябинской области

Фото с сайта 74.мвд.рф

Начальника медслужбы Еланского учебного центра осудили за халатность.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал 30-летнего Сергея Лошкарева виновным в смерти 18-летнего Сергея Лопана. Парень из Троицка проходил срочную службу в Еланском учебном центре. Оттуда его несколько раз госпитализировали и в итоге выявили серьезное заболевание сердца. Несмотря на то, что солдату были запрещены физические нагрузки, начмед признал его годным к сдаче физподготовки. На стометровке Сергей Лопан упал и умер.

Сторона обвинения требовала для офицера наказания в виде трех лет в колонии-поселении. Решением суда Сергею Лошкареву за халатность дали два года лишения свободы условно. Поскольку он получил обвинительный приговор, его уволят из рядов вооруженных сил.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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