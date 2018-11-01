- 65.5962р. - 0.1780
- 74.4189р. - 0.3729
Офицеру из Елани дали условный срок за смерть 18-летнего срочника из Челябинской области
01.11.2018 г. 14:57
Начальника медслужбы Еланского учебного центра осудили за халатность.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал 30-летнего Сергея Лошкарева виновным в смерти 18-летнего Сергея Лопана. Парень из Троицка проходил срочную службу в Еланском учебном центре. Оттуда его несколько раз госпитализировали и в итоге выявили серьезное заболевание сердца. Несмотря на то, что солдату были запрещены физические нагрузки, начмед признал его годным к сдаче физподготовки. На стометровке Сергей Лопан упал и умер.
Сторона обвинения требовала для офицера наказания в виде трех лет в колонии-поселении. Решением суда Сергею Лошкареву за халатность дали два года лишения свободы условно. Поскольку он получил обвинительный приговор, его уволят из рядов вооруженных сил.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 01.10.2018 г. В Перми наказали 20 офицеров и прапорщиков, допустивших гибель солдата-срочника из Челябинской области
- 01.10.2018 г. В Воронежской области пропал без вести военнослужащий из Магнитогорска
- 27.09.2018 г. Во время осеннего призыва в армию планируют отправить около 3,5 тыс. южноуральцев
- 25.09.2018 г. В Челябинской области заброшенную воинскую часть продают за 2 млн рублей
- 13.03.2018 г. В Миассе суд постановил закрыть сайт по продаже военных билетов