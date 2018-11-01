Дмитрий Назаров покинул пост начальника управления культуры Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

1 ноября в Челябинске уволился начальник городского управления культуры Дмитрий Назаров.

Заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию» чиновник подал 1 ноября. Официальной причиной называют проблемы со здоровьем. Временно исполнять обязанности руководителя будет Элеонора Халикова, которая до увольнения Назарова была заместителем.

Дмитрий Назаров возглавил управление культуры Челябинска в 2013 году. До этого он руководил кино-театральным центром для детей и молодежи «Спартак», работал директором Нового художественного театра.

Фото с сайта cheladmin.ru



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