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Из здания областного правительства эвакуировали людей после звонка о бомбе
01.11.2018 г. 13:47
Фото: Молнии Дубровского / telegram
В Челябинске оцепили здание областного правительства.
В Челябинске днем в четверг, 1 ноября, из здания правительства области на улице Цвиллинга, 27 эвакуировали сотрудников. «Это не учения. Поступил звонок о бомбе, заложенной в здании правительства Челябинской области», — сообщил корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Сотрудники МЧС оцепили территорию. Людей попросили отойти подальше от здания.
Фото: Молнии Дубровского / telegram
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