Из здания областного правительства эвакуировали людей после звонка о бомбе

Фото: Молнии Дубровского / telegram

В Челябинске оцепили здание областного правительства.

В Челябинске днем в четверг, 1 ноября, из здания правительства области на улице Цвиллинга, 27 эвакуировали сотрудников. «Это не учения. Поступил звонок о бомбе, заложенной в здании правительства Челябинской области», — сообщил корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Сотрудники МЧС оцепили территорию. Людей попросили отойти подальше от здания.

Фото: Молнии Дубровского / telegram



Все новости за 01.11.2018 г.»