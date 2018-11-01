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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
01.11.2018 г. 13:04
Фото с сайта udm-info.ru
Региональное управление МЧС предупредило южноуральцев об усилении ветра.
На пятницу, 2 ноября, синоптики челябинского гидрометцентра обещают на Южном Урале переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет западный с порывами до 15, а по области — до 21 м/с. Ночью температура воздуха -4-6, днем потеплеет до +5.
В региональном управлении МЧС южноуральцев предупредили о повышении вероятности возникновения аварий на энергосистемах и повреждений слабоукрепленных конструкций. Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов и деревьев и рекомендуют укрываться от сильного ветра в подъездах домов и подземных переходах.
Фото с сайта udm-info.ru
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