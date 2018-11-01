В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На северо-западе Челябинска пожарные с помощью лестниц эвакуировали людей из горящего дома.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 1 ноября, в 10:27. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже дома на улице Салавата Юлаева. В помещении находились двое детей. Они пришли к соседке и сообщили ей о задымлении. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали детей из горящей квартиры и начали проверку других помещений.

Двух женщин вывели по маршевым лестницам, 10-летнюю девочку с балкона десятого этажа пришлось спускать с помощью пожарной автолестницы. В 11:15 пожар был полностью ликвидирован. По данным пресс-службы регионального МЧС, огонь прошелся по 20 квадратным метрам, сгорела мебель и личные вещи. Причину пожара будут выяснять дознаватели МЧС и полицейские.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru



Все новости за 01.11.2018 г.»