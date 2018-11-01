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Большинство челябинцев жалуются на дискриминацию по возрасту на рынке труда
01.11.2018 г. 12:37
Сервис HeadHunter оценил положение людей старшего возраста в процессе трудоустройства.
Аналитики выяснили, что с годами возрастает количество времени, которое тратится на поиск работы. Так, у 42% соискателей старшего возраста это занимает более полугода. Людей старше 45 лет реже приглашают на собеседования, довольно высок процент отказов — на это жалуется каждый пятый респондент. Более половины работодателей назвали возраст в качестве одной из главных причин негативного решения по соискателю. Явную дискриминацию людей старшего поколения на рынке труда отмечает подавляющее большинство участников исследования — 88%.
Однако работодатели признают, что у персонала в возрасте есть преимущества — стабильность сотрудничества, солидный багаж знаний и опыта, ответственность, невысокие зарплатные ожидания. Сами 45-летние соискатели рассказали экспертам HeadHunter, что трудиться их заставляет не только стремление к материальному благополучию, но и желание сохранить ясность ума и продуктивность.
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