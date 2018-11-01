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Южноуралец спас двоих детей на пожаре
01.11.2018 г. 11:59
Житель Златоуста вытащил двоих детей из горящей квартиры.
Пожар произошел вечером 24 октября в доме № 7 на улице Матросова в Златоусте. Загорелась кухня в квартире на первом этаже. Сосед Илья Смирнов почувствовал запах гари, зашел в помещение и стал звать детей. «Заметил шевеление на диване. Там были двое ребят. Они напугались и стали плакать. Я схватил обоих и вытащил из квартиры в подъезд», — рассказал он. Еще одному ребенку помогла эвакуироваться соседка.
Жильцы дома сообщили, что квартира, в которой произошел пожар, принадлежит неблагополучной семье. Всего у злоупотребляющей алкоголем женщины девять детей. В отношении шестерых она лишена родительских прав. С женщиной проживали только трое: 7-летняя девочка, 6-летний и 2-летний мальчики.
Известно, что средний ребенок часто поджигал спички и бросал их на пол. Сейчас дети живут в социально-реабилитационном центре, сообщили в пресс-службе отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.
Фото с сайта sakhalife.ru
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