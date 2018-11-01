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В Челябинске на дорогах после ремонта обнаружили изъяны
01.11.2018 г. 11:55
Челябинские активисты ОНФ выявили участки дорог, где недочеты ремонта могут привести к ДТП.
Мониторинг затронул отрезки проезжей части, которые попали под программу «Безопасные и качественные дороги». Так, на «Меридиане» эксперты обнаружили множество не поднятых вровень с полотном колодцев, один из них находится напротив городского управления ГИБДД. Аналогичная проблема — на улицах Воровского и Блюхера.
Уклон дороги соблюдается не всегда — из-за этого на проезжей части образуются лужи, которые при наступлении заморозков могут стать причиной ДТП. Просадка наблюдается, в частности, на перекрестке улицы Курчатова и Свердловского проспекта. Дефект не исправили при дорожных работах в 2018 году.
«Почему при столь масштабном ремонте не учитываются уже имеющиеся дефекты, а ремонт идет по пути наименьшего сопротивления как срезали, так и положили?» — спрашивает эксперт проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Олег Гудимов.
Общественники называют главной причиной недочетов отсутствие конкуренции на рынке дорожных работ Южного Урала. Выявленные нарушения активисты ОНФ нанесли на интерактивную карту и намерены довести информацию до сведения городского и областного дорожных ведомств.
Фото с сайта onf.ru
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