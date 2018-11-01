В Челябинской области фармацевтическое и приборостроительное предприятие получат налоговые льготы

Фото с сайта gubernator74.ru

В список приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области вошли еще два предприятия.

Поддержку областных властей в виде предоставления налоговых льгот получат филиал «НПФ Материа Медика Холдинг» и НПО «Планар». Первое предприятие специализируется на производстве готовых лекарственных средств. В Челябинской области «Материа Медика Холдинг» планирует построить новый производственный корпус, на что уйдет 800 млн рублей. Производитель электронного оборудования НПО «Планар» также намерен расширить индустриальные площади и увеличить мощности. Инвесторы готовы вложить около 600 млн рублей в проект.

Губернатор Борис Дубровский поручил предоставить льготу на налог на имущество и прибыль обеим компаниям до 2023 года. Ожидается, что размер преференций составит 142,5 млн рублей.

«Рабочие места, создаваемые компаниями, — технологичные, высокопроизводительные и современные. На них потребуются люди соответствующей квалификации, для которых стимулом послужит уровень зарплаты — от 53 тыс. рублей и выше. Инвесторы получат льготы, если выполнят взятые на себя социально-экономические обязательства. Это главное условие», — подчеркнул глава региона.

Фото с сайта gubernator74.ru



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