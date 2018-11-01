Жителю Челябинска грозит до десяти лет лишения свободы за нападение на таксиста

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста.

Вечером в понедельник, 29 октября, 41-летний таксист рассказал полицейским, что клиент, угрожая похожим на нож предметом, похитил у него 2,5 тыс. рублей. По словам заявителя, мужчина отказался оплатить услугу такси и потребовал передать ему имеющиеся деньги. После этого челябинец скрылся в одном из подъездов жилого дома по улице Захаренко.

Таксист сообщил приметы нападавшего полицейским. Правоохранители с помощью жильцов дома установили место проживания мужчины. Нападавшим оказался ранее несудимый 41-летний местный житель. При задержании у него изъяли похищенные деньги. Челябинцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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