Дольщики «Речелстроя» требуют от СК опровергнуть информацию о возмещении им ущерба

Фото с сайта vk.com/iglakecity

Участники долевого строительства компании «Речелстрой» устроили пикеты у здания областного управления Следственного комитета.

Акции протеста связаны с пресс-релизом, который опубликовали на сайте управления во вторник, 30 октября. Там говорится, что учредитель компании-застройщика Андрей Пязок возместил причиненный дольщикам ущерб в сумме 172 млн рублей.

Сами участники долевого строительства заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Андрей Пязок действительно внес на спецсчет компании 2 млн из 4 млн рублей в качестве залога, и еще чуть более 22 млн из необходимых 25 млн по досудебному соглашению. На этот же счет поступили 155 млн рублей от продажи активов застройщика. «Считать обычную реализацию собственности компании возмещением ущерба абсолютно некорректно!» — написали дольщики.

1 ноября дольщики устроили серию одиночных пикетов у здания областного управления Следственного комитета на улице Свободы. Они требуют выпустить официальное опровержение материалов, опубликованных на официальном сайте, и прокомментировать данную ситуацию.

Фото с сайта vk.com/iglakecity



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