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В Ленинском районе в автомобиле BMW обнаружили тело мужчины
01.11.2018 г. 10:27
Фото: Юлия Шарогина / vk.com/region_chelyaba
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины.
Тело мужчины обнаружили в среду, 31 октября, в BMW Х5. Автомобиль стоял на парковке рядом с домом № 43 по улице Трубников. По предварительным данным, тело пролежало в машине несколько дней, на нем обнаружены следы насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: Юлия Шарогина / vk.com/region_chelyaba
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