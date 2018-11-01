В Ленинском районе в автомобиле BMW обнаружили тело мужчины

Фото: Юлия Шарогина / vk.com/region_chelyaba

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины.

Тело мужчины обнаружили в среду, 31 октября, в BMW Х5. Автомобиль стоял на парковке рядом с домом № 43 по улице Трубников. По предварительным данным, тело пролежало в машине несколько дней, на нем обнаружены следы насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: Юлия Шарогина / vk.com/region_chelyaba

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