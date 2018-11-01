- 65.5962р. - 0.1780
- 74.4189р. - 0.3729
В Челябинской области бывший член избиркома заявил о желании стать губернатором
01.11.2018 г. 10:03
О желании занять пост губернатора Челябинской области заявил юрист Александр Лебедев.
Обращение в качестве будущего кандидата в губернаторы он опубликовал на своей странице в Facebook. В числе недочетов работы нынешнего главы региона он особо отметил провалы в социальной сфере и давление на челябинский бизнес.
«Я решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей! Главное — человек! Все остальное вторично. Нужно, чтобы люди не уезжали из региона, а гордились им. Сделаю все для этого!» — написал Александр Лебедев.
Автор обращения назвал себя «народным губернатором» и пообещал опубликовать основные тезисы своей предвыборной программы и стратегию действий в ближайшее время. Александр Лебедев ранее работал в избирательной комиссии Челябинской области, сейчас — практикующий юрист.
В октябре нынешний глава региона Борис Дубровский также заявил о намерении переизбраться на пост губернатора в 2019 году.
Фото: Наиль Фаттахов / www.znak.com
- 22.10.2018 г. Политолог о решении Дубровского остаться на посту: «губернатор надежды»
- 22.10.2018 г. Борис Дубровский заявил о желании избираться на новый губернаторский срок в 2019 году
- 17.10.2018 г. Политолог: с началом избирательной кампании стали заметны изменения качества работы PR-блока губернатора
- 08.09.2014 г. Выборы губернатора Челябинской области вышли на финишную прямую
- 08.09.2014 г. Челябинцев зовут на выборы по SMS