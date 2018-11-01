В Челябинской области бывший член избиркома заявил о желании стать губернатором

Фото: Наиль Фаттахов / www.znak.com

О желании занять пост губернатора Челябинской области заявил юрист Александр Лебедев.

Обращение в качестве будущего кандидата в губернаторы он опубликовал на своей странице в Facebook. В числе недочетов работы нынешнего главы региона он особо отметил провалы в социальной сфере и давление на челябинский бизнес.

«Я решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей! Главное — человек! Все остальное вторично. Нужно, чтобы люди не уезжали из региона, а гордились им. Сделаю все для этого!» — написал Александр Лебедев.

Автор обращения назвал себя «народным губернатором» и пообещал опубликовать основные тезисы своей предвыборной программы и стратегию действий в ближайшее время. Александр Лебедев ранее работал в избирательной комиссии Челябинской области, сейчас — практикующий юрист.

В октябре нынешний глава региона Борис Дубровский также заявил о намерении переизбраться на пост губернатора в 2019 году.

Фото: Наиль Фаттахов / www.znak.com

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