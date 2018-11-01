Власти Челябинска начали принимать от горожан жалобы на благоустройство дворов

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске организовали горячую линию по благоустройству дворов.

Горожане могут по телефону пожаловаться на качество работ по благоустройству дворов. Горячая линия организована по поручению главы Челябинска Евгения Тефтелева. Претензии по качеству ремонтных работ принимают по номеру 216 47 44. По всем жалобам будут организованы выезды и проверки. Обобщенную информацию передадут Евгению Тефтелеву и в контрольные и надзорные органы.

Кроме того, депутаты планируют привлекать к ответственности подрядчиков, которые нарушили сроки проведения работ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта cheladmin.ru



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