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ЗАГС Металлургического района приостановил прием заявлений
01.11.2018 г. 09:07
Фото с сайта admtyumen.ru
В здании Металлургического отдела ЗАГС начался ремонт.
Работы там начались в четверг, 1 ноября. По плану они продлятся две недели и завершатся 15 числа. Прием документов для регистрации актов гражданского состояния в Металлургическом отделе ЗАГС приостановлен.
Подать заявление можно через МФЦ или единый портал госуслуг. Вместе с тем ранее назначенные церемонии регистрации брака пройдут в обычном режиме, отметили в пресс-службе мэрии.
Фото с сайта admtyumen.ru
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