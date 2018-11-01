ЗАГС Металлургического района приостановил прием заявлений

Фото с сайта admtyumen.ru

В здании Металлургического отдела ЗАГС начался ремонт.

Работы там начались в четверг, 1 ноября. По плану они продлятся две недели и завершатся 15 числа. Прием документов для регистрации актов гражданского состояния в Металлургическом отделе ЗАГС приостановлен.

Подать заявление можно через МФЦ или единый портал госуслуг. Вместе с тем ранее назначенные церемонии регистрации брака пройдут в обычном режиме, отметили в пресс-службе мэрии.

Фото с сайта admtyumen.ru



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