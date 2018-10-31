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Борис Дубровский высказался против строительства дороги через бор в Челябинске
31.10.2018 г. 13:12
Губернатор прокомментировал перспективу строительства трассы через челябинский городской бор.
Свою позицию глава региона озвучил на пресс-конференции на ЧТПЗ в среду, 31 октября. Борис Дубровский заявил, что несмотря на необходимость развития транспортной инфраструктуры, «бор должен оставаться бором». По словам губернатора, любое строительство в лесном массиве задевает интересы горожан. Он призвал развивать эти территории другими способами.
Ранее администрация Челябинска отказала в возведении дельфинария в городском бору. Вместе с тем в генплане города существует проект строительства дороги от Братьев Кашириных через реку Миасс и поселок Мелькомбинат до улицы Труда. Часть полотна захватывает территорию лесного массива.
Фото с сайта gubernator74.ru
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