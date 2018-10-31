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Крупнейший в СНГ аквапарк будут возводить в Челябинске турецкие строители
31.10.2018 г. 12:43
На северо-западе Челябинска планируют построить межрегиональный аквапарк.
Планы по строительству озвучили представители турецкой компании, которая специализируется на возведении крупных центров водных развлечений. В начале декабря делегация, куда войдут инвестор и застройщик, приедет в Челябинск. Они намерены предметно обсудить проект.
Как сообщает 74.ru, сейчас идет комплексное освоение территории к западу от Челябинска, часть которой предусмотрена под межрегиональный аквапарк. Инициатор проекта называет комплекс крупнейшим в России и странах СНГ — ожидается, что здание займет более 50 тыс. кв. метров.
Аквапарк будут строить в районе поселка Терема, на выезде из Челябинска в сторону Кременкуля. Там же поблизости к 2023 году планируют возвести торговый центр «МЕГА» c магазином IKEA.
Фото с сайта privet-rostov.ru
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