Крупнейший в СНГ аквапарк будут возводить в Челябинске турецкие строители

Фото с сайта privet-rostov.ru

На северо-западе Челябинска планируют построить межрегиональный аквапарк.

Планы по строительству озвучили представители турецкой компании, которая специализируется на возведении крупных центров водных развлечений. В начале декабря делегация, куда войдут инвестор и застройщик, приедет в Челябинск. Они намерены предметно обсудить проект.

Как сообщает 74.ru, сейчас идет комплексное освоение территории к западу от Челябинска, часть которой предусмотрена под межрегиональный аквапарк. Инициатор проекта называет комплекс крупнейшим в России и странах СНГ — ожидается, что здание займет более 50 тыс. кв. метров.

Аквапарк будут строить в районе поселка Терема, на выезде из Челябинска в сторону Кременкуля. Там же поблизости к 2023 году планируют возвести торговый центр «МЕГА» c магазином IKEA.

Фото с сайта privet-rostov.ru



Все новости за 31.10.2018 г.»