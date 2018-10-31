Дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова вернули на доследование

Фото с сайта cheladmin.ru

В уголовном деле экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова открылись новые обстоятельства.

Прокуратура Челябинской области вернула на доследование уголовное дело Сергея Давыдова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в областной прокуратуре, проверку вновь открывшихся обстоятельств будут проводить по ходатайству ФСБ.



По версии следствия, Сергей Давыдов, являясь главой администрации Челябинска, в 2011 году дал указание руководству МУП «ЧКТС» подписать договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» по завышенной цене. Речь идет о контракте на оплату услуг по начислению платежей.

В сентябре 2017 года Сергея Давыдова задержали. Ему вменили хищение 340 млн рублей у МУП «ЧКТС». Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Потом его переквалифицировали в превышение должностных полномочий.



Сейчас Сергей Давыдов находится под подпиской о невыезде. Пост сити-менеджера Челябинска он занимал с 2010 по 2014 год.

Фото с сайта cheladmin.ru

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