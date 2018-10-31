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Дороги Челябинска начали обрабатывать против гололедицы
31.10.2018 г. 11:22
Фото с сайта cheladmin.ru
Мэрия опубликовала информацию по уборке снега на улицах Челябинска.
Снегопад начался в среду, 31 октября, около 7:30 утра. Накануне вечером в Челябинске также были осадки. Ночью на улицы вышла специализированная техника, которая не останавливает работы и в дневное время.
Дорожники обработали проезжую часть противогололедными материалами. После этого бригады рабочих смели снег с дорог. Затем снова прошла обработка от гололедицы.
В ночь на среду на уборке снега было задействовано 48 единиц техники, днем на улицы города вышли 53 комбинированные дорожные машины. При необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено, пообещали в администрации Челябинска.
Фото с сайта pravmin74.ru
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