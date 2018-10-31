Главу Аргаяшского района будут судить за незаконное выделение земель на берегу озера Увильды

Фото с сайта sledcom.ru

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина.

По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство 10 домов в водоохранной зоне памятника природы. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

На денежный счет в банке, объект недвижимости и два земельных участка обвиняемого наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Уголовное дело, возбужденное по статье о превышении полномочий, направлено для рассмотрения в суд.

Фото с сайта sledcom.ru

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