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Главу Аргаяшского района будут судить за незаконное выделение земель на берегу озера Увильды
31.10.2018 г. 11:17
Фото с сайта sledcom.ru
На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина.
По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год Исрафиль Валишин выдал разрешения на строительство 10 домов в водоохранной зоне памятника природы. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.
На денежный счет в банке, объект недвижимости и два земельных участка обвиняемого наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Уголовное дело, возбужденное по статье о превышении полномочий, направлено для рассмотрения в суд.
Фото с сайта sledcom.ru
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