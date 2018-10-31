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Борис Дубровский озвучил новый тариф на вывоз мусора для челябинцев
31.10.2018 г. 10:41
Новый тариф на вывоз мусора из Челябинска составит около 77 рублей с человека.
Борис Дубровский на пресс-конференции в среду, 31 октября, назвал тариф на вывоз мусора из Челябинска. По словам губернатора, он составит около 77 рублей с человека. Именно такой тариф установлен для магнитогорского кластера по обращению с отходами. После установления новой цены на вывоз мусора власти планируют разработать механизмы соцподдержки для тех, кто имеет право на льготы.
Также губернатор прокомментировал мусорный коллапс, который возник в Челябинске в середине сентября. Борис Дубровский сообщил, что разочаровался в человеческих качествах перевозчиков отходов. «Я был уверен, что прежние возчики будут продолжать работу, ведь мы компенсировали им все выпадающие расходы. Мы думали, что они уважают людей, которым оказывали услугу. Оказалось, что это не так», — отметил Борис Дубровский.
Фото с сайта cheladmin.ru
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