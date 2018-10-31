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В челябинском аэропорту после реконструкции будет возможна слепая посадка самолетов
31.10.2018 г. 10:35
Губернатор Борис Дубровский рассказал, каким будет аэродром челябинского аэропорта.
Об изменениях, которые ждут авиаузел, Борис Дубровский сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства региона за четыре года.
«Есть два объекта — аэропорт и аэродром. Аэропорт строится. Аэродром — федеральная собственность. Если не ошибаюсь, выделено около 5 млрд федеральных денег. Подрядчик выбран. Он занимается этими работами по всей стране», — пояснил Борис Дубровский.
Губернатор также напомнил, что новое здание терминала внутренних авиалиний возводит частный инвестор — компания «Новопорт». «Это будет терминал внутренних воздушных линий, будет три телетрапа, один — сдвоенный. Будет возможность встать четырем самолетам», — сказал Борис Дубровский.
После реконструкции челябинский аэропорт станет третьим в России, где будет возможна слепая посадка воздушных судов, то есть самолеты смогут приземляться на автопилоте. Пока в России есть только два таких аэропорта — это Шереметьево и Пулково. «Искусство летчика неоспоримо, но система позволит сделать посадку еще безопаснее», — прокомментировал губернатор.
На аэродроме будет оборудована стоянка для 30 самолетов, в том числе для 20 широкофюзеляжных.
Фото с сайта cekport.ru
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