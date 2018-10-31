Каждый четвертый челябинец напал бы на своего начальника во время зомби-апокалипсиса

Фото с сайта pixabay.com

Челябинцы рассказали, как бы вели себя в случае зомби-апокалипсиса.

Четверть опрошенных в случае зомби-апокалипсиса смогли бы прожить в офисе несколько дней, потому что там есть немного еды и воды. Более половины респондентов отметили, что не продержались бы и дня, так как их место работы не приспособлено для жизни. По данным сайта Зарплата.ру, 12% горожан смогли бы жить в офисе вечно. Четверть челябинцев, превратившись в зомби, напали бы на своего начальника, а 12% — на бухгалтера. Каждый третий опрошенный не пожалел бы надоедливого коллегу.

42% респондентов во время зомби-апокалипсиса отправили бы на поиски еды и воды своего начальника. 6% опрошенных рассказали, что у них на работе планируется костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина. Еще 4% челябинцев придут в офис в костюмах, хотя коллеги отмечать праздник не собираются.

Фото с сайта pixabay.com

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