В Челябинске мужчина погиб при разгрузке машин. Его зажало между автомобилями

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске на Копейском шоссе водитель автовоза погиб при разгрузке машин.

Трагедия произошла во вторник, 30 октября, возле автоцентра на Копейском шоссе. По предварительным данным, водитель выгружал новые машины с прицепа и оказался зажат между автомобилями. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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