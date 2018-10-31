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В Челябинске мужчина погиб при разгрузке машин. Его зажало между автомобилями
31.10.2018 г. 09:47
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске на Копейском шоссе водитель автовоза погиб при разгрузке машин.
Трагедия произошла во вторник, 30 октября, возле автоцентра на Копейском шоссе. По предварительным данным, водитель выгружал новые машины с прицепа и оказался зажат между автомобилями. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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