Они делают бизнес на палатках. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — производственная фирма «Мастер»

Челябинская компания «Мастер» покоряет своей продукцией Россию и Европу. А зимние палатки челябинского производителя в скандинавских странах по популярности обгоняют аналогичную продукцию из США.

В среду, 31 октября, в эфире «Челябинского эха» финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» директор производственной фирмы «Мастер» Денис Степанов расскажет о миссии компании и стратегии развития на ближайшие пять лет.

Анализировать бизнес будет помогать эксперт проекта — вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Член правления общественного отраслевого объединения работодателей «СоюзМашРоссии» Дмитрий Клеутин.

Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».