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Аркаим вошел в десятку лучших мест для мистического туризма в России
31.10.2018 г. 09:04
Фото с сайта pravmin74.ru
Аналитики включили древний город Аркаим в топ-10 мест для мистического туризма в России.
Рейтинг самых подходящих для мистического туризма мест составило аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам исследования популярности объектов и отзывов путешественников в интернете. Аркаим занял в списке восьмую строчку.
Лидирует в рейтинге мыс Фиолент, который находится под Севастополем. Также в список попали горный монастырь Качи-Кальон в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал, озеро Светлояр в Нижегородской области. По данным агентства, туристы в основном посещают мистические места с однодневными экскурсиями.
Фото с сайта pravmin74.ru
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