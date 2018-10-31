Аркаим вошел в десятку лучших мест для мистического туризма в России

Фото с сайта pravmin74.ru

Аналитики включили древний город Аркаим в топ-10 мест для мистического туризма в России.

Рейтинг самых подходящих для мистического туризма мест составило аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам исследования популярности объектов и отзывов путешественников в интернете. Аркаим занял в списке восьмую строчку.

Лидирует в рейтинге мыс Фиолент, который находится под Севастополем. Также в список попали горный монастырь Качи-Кальон в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал, озеро Светлояр в Нижегородской области. По данным агентства, туристы в основном посещают мистические места с однодневными экскурсиями.

Фото с сайта pravmin74.ru



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