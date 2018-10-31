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Челябинские чистомэны соберут горы мусора на карьере Сопливчик
31.10.2018 г. 08:56
Чистомэны в Челябинске проведут последнюю в этом сезоне уборку и отправят отчет городским властям.
Завершить сезон активисты решили сбором мусора на гранитном карьере Сопливчик в городском бору. После отдыхающих там остались горы мусора, говорят представители движения. «Не только горожане виноваты в мусоре вокруг. Власти не ставят урны. И не развивают экологическую культуру челябинцев», — отметили чистомэны.
Уборка пройдет в предстоящую субботу, 3 ноября. Начало — в 11 часов. Точка сбора — остановка «Ул. Рылеева» рядом с детской туберкулезной больницей. С собой просят взять упаковку мусорных пакетов, перчатки и сапоги. Чтобы присоединиться к уборке, нужно связаться с организаторами в соцсети «ВКонтакте».
Источник: Челябинские чистомэны! / vk.com
Челябинские чистомэны не первый раз в этом сезоне будут чистить от мусора водоемы в городском бору. Одна из таких уборок прошла в середине октября на Голубом карьере. Тогда собрали восемь мешков стеклянных бутылок, четыре — ПЭТ и шесть — остального мусора. Отходы активисты сортируют и отправляют на переработку. Отчет о проделанной работе они собираются направить городским властям.
Фото с сайта vk.com/chistomen74
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