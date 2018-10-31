Благоустраивать Челябинск к саммиту ШОС начнут в декабре

Фото с сайта gubernator74.ru

Союз архитекторов России представил предложения по благоустройству Челябинска.

Первые результаты работы команда архитекторов презентовала губернатору Борису Дубровскому. «Создание концепции благоустройства на всех этапах должно быть максимально открытым и обсуждаться с людьми», — подчеркнул Борис Дубровский.

Благоустройство города, отметил губернатор, необходимо завершить к июню 2020 года. При этом важно сохранить индивидуальность областной столицы, добавил он.

«После саммитов Челябинск должен получить импульс в развитии, как Казань или Сочи», — сообщил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Уже в декабре 2018 года архитекторы завершат все проектировочные работы и начнется благоустройство.

Фото с сайта gubernator74.ru



Все новости за 31.10.2018 г.»