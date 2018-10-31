Жена челябинского бизнесмена попала в список богатейших женщин России по версии Forbes

Скриншот с сайта www.forbes.ru

Журнал Forbes включил жену совладельца «Арианта» Юрия Антипова в список самых богатых женщин России.

Людмила Антипова заняла в списке 23-е место. Всего в рейтинге 25 позиций. Состояние 62-летней жены предпринимателя оценили в 180 млн долларов.

Людмила Антипова сейчас на пенсии. Ее муж Юрий Антипов в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым основал группу «Ариант», куда входят агрокомпания, сеть мясных магазинов, винный холдинг, ЧЭМК и два завода ферросплавов. «В семье трое взрослых сыновей, учившихся в Европе и США и участвующих в развитии бизнеса», — пишут в справке авторы рейтинга.

Лидирует в списке богатейших женщин России президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценивают в 1,2 млрд долларов.

Все новости за 31.10.2018 г.»