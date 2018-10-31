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Жена челябинского бизнесмена попала в список богатейших женщин России по версии Forbes
31.10.2018 г. 08:50
Журнал Forbes включил жену совладельца «Арианта» Юрия Антипова в список самых богатых женщин России.
Людмила Антипова заняла в списке 23-е место. Всего в рейтинге 25 позиций. Состояние 62-летней жены предпринимателя оценили в 180 млн долларов.
Людмила Антипова сейчас на пенсии. Ее муж Юрий Антипов в 1995 году вместе с партнером Александром Аристовым основал группу «Ариант», куда входят агрокомпания, сеть мясных магазинов, винный холдинг, ЧЭМК и два завода ферросплавов. «В семье трое взрослых сыновей, учившихся в Европе и США и участвующих в развитии бизнеса», — пишут в справке авторы рейтинга.
Лидирует в списке богатейших женщин России президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценивают в 1,2 млрд долларов.
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