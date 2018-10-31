Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке Челябинска к саммиту ШОС

Фото с сайта kremlin.ru

Вице-премьер Виталий Мутко станет председателем оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Виталий Мутко принял предложение губернатора Бориса Дубровского стать куратором подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. «Борис Дубровский обратился с предложением стать куратором подготовительных работ именно к Виталию Мутко, так как он отвечает в Правительстве России за строительство и региональное развитие», — пишет ТАСС.

По поручению главы правительства Дмитрия Медведева, власти Челябинской области должны создать перечень мероприятий, которые требуют решений в ближайшее время. В этот список включат выход из экспертизы второй очереди нового здания аэропорта в Челябинске, выбор единственного подрядчика для строительства аэродрома и возведение конгресс-холла, отметил Борис Дубровский.

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 31.10.2018 г.»