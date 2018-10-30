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Активисты восстановили на здании МВД табличку в память о жертвах сталинских репрессий
30.10.2018 г. 16:24
Общественники установили копию мемориальной доски, которую отказались восстанавливать власти Челябинска.
Во вторник, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, активисты движения «Открытая Россия» установили на здании МВД на улице Васенко мемориальную доску. На том месте в 1930-е годы проводились расстрелы.
В современной России по этому адресу находилось региональное управление ФСБ. На фасаде дома была установлена памятная доска с текстом: «В этом здании в период массовых репрессий 1930–1940-х годов приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам». Затем здание снесли, а земельный участок передали управлению МВД по Челябинской области. На территории построили новый дом, где установили табличку с текстом: «Памяти жертв политических репрессий 30–40 годов. Память о них сохранится, пока остаемся людьми».
Общественники добиваются возвращения доски, установленной в 1990-х годах, сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Открытой России». Однако мэрия Челябинска отказала в содействии активистам. Правоохранители считают, что текст таблички дискредитирует полицию.
Фото: Челябинское отделение «Открытой России»
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