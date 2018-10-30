Гендиректор «Речелстроя» Андрей Пязок вернул дольщикам более 172 млн рублей

Фото с сайта rechelstroy.ru

В ходе расследования уголовного дела о привлечении денег дольщиков гендиректор «Речелстроя» Андрей Пязок возместил ущерб на сумму более 172 млн рублей.

Учредителю «Речелстроя» Андрею Пязоку и бывшему гендиректору организации Сергею Вигельману предъявили окончательное обвинение. По версии следствия, с 2016 по 2017 год они направили более 163 млн рублей, полученных от дольщиков, на другие цели. В итоге Пязок и Вигельман не смогли достроить дома в микрорайоне «Lake City».

Потерпевшими признали более 1 тыс. 360 человек. Андрей Пязок вернул дольщикам более 172 млн рублей. Расследование дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта rechelstroy.ru

Все новости за 30.10.2018 г.»