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Чебаркульский водоканал оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику
30.10.2018 г. 15:56
В Чебаркуле предприятие оштрафовали за коррупционное нарушение.
В 2016 году учредитель «Чебаркульского предприятия водоснабжения» оплатил штраф заместителя главы администрации Чебаркуля, который на него наложили за нарушение в сфере закупок. Сумма взыскания составляла 15 тыс. рублей. За это чиновник позволил арендовать городской водопроводно-канализационный комплекс без проведения конкурсных процедур.
В ноябре 2017 года уже к тому времени бывшего замглавы Чебаркуля оштрафовали на 850 тыс. рублей, а на водоканал завели административное дело. За передачу незаконного вознаграждения компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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