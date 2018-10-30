Чебаркульский водоканал оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику

В Чебаркуле предприятие оштрафовали за коррупционное нарушение.

В 2016 году учредитель «Чебаркульского предприятия водоснабжения» оплатил штраф заместителя главы администрации Чебаркуля, который на него наложили за нарушение в сфере закупок. Сумма взыскания составляла 15 тыс. рублей. За это чиновник позволил арендовать городской водопроводно-канализационный комплекс без проведения конкурсных процедур.

В ноябре 2017 года уже к тому времени бывшего замглавы Чебаркуля оштрафовали на 850 тыс. рублей, а на водоканал завели административное дело. За передачу незаконного вознаграждения компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Все новости за 30.10.2018 г.»