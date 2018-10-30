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Южный Урал получит 14 новых автомобилей скорой помощи
30.10.2018 г. 15:55
Для Челябинской области закупят новые автомобили скорой помощи на федеральные средства.
Обновление автопарка скорой помощи в регионе происходит каждый год в плановом режиме. Всего за четыре года область приобрела на собственные и федеральные средства 174 машины разных классов — на базе автомобилей «Соболь», ГАЗ, УАЗ и Mercedes-Benz. В 2018 году на деньги правительства России для нужд скорой помощи Южного Урала закупили девять машин класса В, а область приобрела за счет своего бюджета одну скорую и два санитарных автомобиля. Еще 14 новых машин поступят в Челябинскую область по распоряжению правительства в ближайшее время.
«Важно, чтобы кареты скорой оперативно приступили к работе, особенно в тех муниципалитетах, где в них остро нуждаются. Это необходимо для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Фото с сайта gubernator74.ru
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