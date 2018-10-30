На Южном Урале мигранта приговорили к 19 годам колонии за убийство 4-летнего сына

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему узбеку, которого признали виновным в убийстве сына.

Суд установил, что днем 19 марта 2017 года Бахром Дадаханов находился в своем доме в Аргаяшском районе вместе с сожительницей и 4-летним сыном. Между мигрантом и женщиной произошел конфликт. Тогда узбек облил бензином себя, сожительницу и мебель и бросил зажженную спичку. Дадаханов и женщина выбежали из горящего дома и потушили одежду. Ребенок остался внутри и погиб от отравления угарным газом.

Подсудимый свою вину не признал. Он уверял, что дом подожгли двое незнакомых мужчин, которые требовали от него изменить показания по уголовному делу, сообщили в пресс-службе областного суда. Дадаханова приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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