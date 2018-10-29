В Челябинске по факту мошенничества при ликвидации мусорного коллапса возбуждено уголовное дело

Фото: Анна Адианова

В УМВД города сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве после мусорного кризиса.

Как сообщили в пресс-службе полиции, фигурантов в деле, возбужденном в понедельник, 29 октября, пока нет. Материалы расследования в УМВД ранее передала прокуратура. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что перевозчики в отчетах завышали объем вывезенных на полигон отходов. В итоге организациям удалось сэкономить более 1 млн рублей.

Прокуратура также потребовала возбудить дело в отношении первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева. По мнению надзорного ведомства и ОНФ, в городе неправомерно ввели режим ЧС во время мусорного коллапса. Из резервного фонда на решение проблем с вывозом отходов выделили 14 млн рублей.

Фото: Анна Адианова

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