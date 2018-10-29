Челябинск
- 65.8129р. + 0.1784
- 75.0399р. + 0.3741
Сделано в Челябинске
Разворот
Борис Дубровский подведет итоги за четыре года на посту губернатора
29.10.2018 г. 15:39
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор Челябинской области проведет пресс-конференцию.
Об итогах работы правительства региона в период с 2014 по 2018 год Борис Дубровский расскажет в среду, 31 октября. С журналистами федеральных, региональных и местных СМИ губернатор встретится на производственной площадке Челябинского трубопрокатного завода – в цехе по производству труб большого диаметра «Высота 239».
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 24.10.2018 г. Борис Дубровский: Строительство ВСМ позволит создать на Урале третью по величине агломерацию в России
- 22.10.2018 г. Политолог о решении Дубровского остаться на посту: «губернатор надежды»
- 22.10.2018 г. Борис Дубровский заявил о желании избираться на новый губернаторский срок в 2019 году
- 18.10.2018 г. Борис Дубровский призвал региональных чиновников больше общаться с людьми в соцсетях
- 17.10.2018 г. В Челябинской области финансирование культурных центров за три года выросло в четыре раза