Борис Дубровский подведет итоги за четыре года на посту губернатора

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области проведет пресс-конференцию.

Об итогах работы правительства региона в период с 2014 по 2018 год Борис Дубровский расскажет в среду, 31 октября. С журналистами федеральных, региональных и местных СМИ губернатор встретится на производственной площадке Челябинского трубопрокатного завода – в цехе по производству труб большого диаметра «Высота 239».

Фото с сайта gubernator74.ru

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