Объем продукции аграриев Южного Урала с 2014 года вырос на треть

Фото с сайта ramns.ru

В правительстве Челябинской области рассказали о росте регионального АПК.

В денежном выражении объем производства сельхозпродукции вырос за четыре года на 30% – с 97 до 126 млрд рублей. По ряду направлений аграрной отрасли Челябинская область занимает лидирующие позиции в России. Так, по итогам первых восьми месяцев 2018 года регион на первом месте по производству макаронных изделий, на третьем – по мясу птицы, на шестом – по куриным яйцам и на восьмом – по производству свинины.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в области с 2014 года выросла вдвое. Количество инвестпроектов в сфере АПК за это время достигло двух десятков на общую сумму почти 36 млрд рублей. Работу аграриев высоко оценил губернатор Борис Дубровский.

«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», - подчеркнул глава региона.

Фото с сайта ramns.ru

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