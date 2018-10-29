- 65.8129р. + 0.1784
- 75.0399р. + 0.3741
Объем продукции аграриев Южного Урала с 2014 года вырос на треть
29.10.2018 г. 15:33
В правительстве Челябинской области рассказали о росте регионального АПК.
В денежном выражении объем производства сельхозпродукции вырос за четыре года на 30% – с 97 до 126 млрд рублей. По ряду направлений аграрной отрасли Челябинская область занимает лидирующие позиции в России. Так, по итогам первых восьми месяцев 2018 года регион на первом месте по производству макаронных изделий, на третьем – по мясу птицы, на шестом – по куриным яйцам и на восьмом – по производству свинины.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в области с 2014 года выросла вдвое. Количество инвестпроектов в сфере АПК за это время достигло двух десятков на общую сумму почти 36 млрд рублей. Работу аграриев высоко оценил губернатор Борис Дубровский.
«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», - подчеркнул глава региона.
Фото с сайта ramns.ru
- 12.10.2018 г. АПК Челябинской области получит более 500 млн рублей на компенсацию инвестиционных кредитов
- 11.10.2018 г. Южноуральские аграрии получат 100 млн рублей на развитие экспорта
- 10.10.2018 г. Челябинская и Оренбургская области договорились о границах
- 23.08.2018 г. В ледовой арене «Трактор» открылась выставка «Агро-2018»
- 20.08.2018 г. В Челябинской области производство зерновых поднимут до 3 млн тонн в год