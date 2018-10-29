В Челябинской области сокращается дефицит бюджета

Фото с сайта grodnonews.by

В правительстве одобрили проект областного бюджета на 2019 год.

Доходы областного бюджета в 2019 году составят 166,5 млрд рублей – на 18% больше начального уровня текущего года. На 86% это будут собственные средства. Расходы бюджета тоже вырастут – на 12%, до 171 млрд рублей. Планируется, что бюджетный дефицит в 2019 году будет вдвое меньше запланированного в текущем году – 5 млрд рублей. 18% объема расходов будет заложено в «бюджет развития» - на модернизацию инфраструктуры области направят 30,5 млрд рублей. По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, деньги запланированы, в частности, на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

Фото с сайта grodnonews.by

Все новости за 29.10.2018 г.»