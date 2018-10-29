Губернатору предложили использовать студентов на стройках объектов к саммиту ШОС

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский встретился с членами совета по молодежной политике Уральского федерального округа.

В ходе встречи глава региона заявил, что Челябинская область в плане работы с молодежью занимает лидерские позиции. Члены совета представили губернатору свои идеи и проекты по благоустройству столицы Южного Урала.

Глава региона поддержал идею расширить программу «Реальные дела» - в нее включат сквер на улице Елькина. Борис Дубровский поблагодарил представителей молодежи за активную позицию.

«В регионе мы делаем большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство. У Челябинской области мощный кадровый потенциал, и это является важным конкурентным преимуществом», - подчеркнул глава региона.

На встрече с Борисом Дубровским члены молодежного совета предложили реализовать несколько проектов, в частности, включить Челябинск в программу внутреннего туризма «чугунное кольцо России» и привлечь студенческие трудовые отряды на стройки объектов к саммиту ШОС.

Фото с сайта gubernator74.ru

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