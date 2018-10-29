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Житель Челябинска выиграл в лотерею 7 млн рублей
29.10.2018 г. 14:24
Фото с сайта psychologos.ru
Челябинцу удалось угадать в розыгрыше лотереи все 12 чисел комбинации.
Пресс-служба одной из государственных лотерей сообщила, что победителем очередного розыгрыша стал житель Челябинска. Он купил билет за 60 рублей и 26 октября угадал все числа в комбинации. Кто именно выиграл крупную сумму, пока не известно, поскольку счастливчик за деньгами еще не обращался. Сумма выигрыша составила 6 млн 980 тыс. 472 рубля.
По статистике государственных лотерей, нынешний победитель стал 21-м лотерейным миллионером в Челябинской области в 2018 году. Абсолютный рекорд региона составляет 170 млн 161 тыс. 629 рублей. Такую сумму один из южноуральцев выиграл в июне.
Фото с сайта psychologos.ru
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