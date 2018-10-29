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В Челябинске 4-летняя девочка подожгла кровать зажигалкой. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
29.10.2018 г. 15:12
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В Челябинске 4-летний ребенок пострадал при пожаре.
Пожар произошел в субботу, 27 октября, в квартире одного из домов по улице Артиллерийской. Загорелся матрас на втором ярусе детской кровати. В результате пожара серьезные ожоги получила 4-летняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Пожарные установили, что девочка находилась дома под присмотром бабушки. По словам пожилой женщины, она включила ребенку мультфильмы и ушла в другую комнату. Рядом с матрасом пожарные обнаружили зажигалку, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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