В Челябинске 4-летняя девочка подожгла кровать зажигалкой. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Челябинске 4-летний ребенок пострадал при пожаре.

Пожар произошел в субботу, 27 октября, в квартире одного из домов по улице Артиллерийской. Загорелся матрас на втором ярусе детской кровати. В результате пожара серьезные ожоги получила 4-летняя девочка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Пожарные установили, что девочка находилась дома под присмотром бабушки. По словам пожилой женщины, она включила ребенку мультфильмы и ушла в другую комнату. Рядом с матрасом пожарные обнаружили зажигалку, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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