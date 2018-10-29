В Челябинской области выросло число поддельных пятитысячных купюр

Фото с сайта elabuga.news

В Центробанке рассказали о ситуации с фальшивыми банкнотами на Южном Урале.

Поддельных тысячерублевок стало меньше почти вдвое. Год назад их выявили 84, а с января по сентябрь 2018 года – всего 44 штуки. А вот фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей стало примерно в 1,5 раза больше. В этом году их выявили свыше 500, а в прошлом было меньше 400.

Купюры других номиналов подделывают редко. Фальшивых 500-рублевых банкнот в Челябинской области с января обнаружили девять, 50-рублевок – пять, всего одну сторублевку и ни одной «десятки» или новых дензнаков номиналом 200 и 2000 рублей. Незначительно больше стало поддельных долларов США – на Южном Урале за последние девять месяцев выявили 11 штук, а за весь 2017 год – 8.

В Центробанке призвали южноуральцев обращать пристальное внимание на признаки защиты бумажных денег от подделки. А если подлинность купюры вызвала сомнение, ее можно сдать на экспертизу в кредитную организацию.

Фото с сайта elabuga.news

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