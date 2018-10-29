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Дочь пожилого челябинца заявила в СК, что ее отец умер в больнице из-за халатности врачей
29.10.2018 г. 13:54
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту заявления челябинки о смерти отца в больнице.
Жительница Челябинска обратилась в управление СК по региону с просьбой выяснить обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в одной из больниц города. В заявлении она сообщила о возможной халатности сотрудников медицинского учреждения, ставшей причиной смерти ее отца. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Они дадут уголовно-правовую оценку действиям медиков. По результатам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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