Дочь пожилого челябинца заявила в СК, что ее отец умер в больнице из-за халатности врачей

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту заявления челябинки о смерти отца в больнице.

Жительница Челябинска обратилась в управление СК по региону с просьбой выяснить обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в одной из больниц города. В заявлении она сообщила о возможной халатности сотрудников медицинского учреждения, ставшей причиной смерти ее отца. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Они дадут уголовно-правовую оценку действиям медиков. По результатам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет, сообщили в региональном управлении СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 29.10.2018 г.»